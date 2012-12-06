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THY Yönetim Kurulu Başkanı: THY kendi şirketim olsaydı eylem yapanları geri alırdım

Hamdi Topçu THY'deki işten çıkarmalar konusunda, 'Hukuk ne takdir ederse o olacak' dedi

06 Aralık 2012 19:34

 

THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, THY'de eylem nedeniyle gerçekleştirilen işten çıkarmalar için, 'Eğer THY kendi şirketim olsaydı onları geri alırdım ama THY'de affetmem" dedi.
 
THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu Abbas Güçlü ile Genç Bakış'a konuk oldu.
 
Topçu, şöyle konuştu:
 
"29 Mayıs, THY'de eylem başladığı gün, çok üzüntü duyduğumuz bir gün. Çalışanlarımız tabii ki eylem yapabilir, biz buna bir kısıtlama getirmedik. Ama o gün ortada hiçbir şey yokken siz iş aksatıyorsunuz ve 100 bin kişi havaalanında kalıp mağdur oluyor, THY zarar ediyor. Buna hakkınız yok.
 
Bizim bu eylemden 1-2 saat öncesinde haberimiz oldu. Çalışanlarımıza bu kanunsuz bir eylemdir diye bir kısa mesaj attık. Bizim bu durumda işe son verme hakkımız var ve bunu kullandık. Arkadaşlarımız da mahkemeye başvurdu. Hukuk ne takdir ederse o olacak. Benim kendi iş yerim olsa belki geri alırım. Ama THY halka açık bir şirket, bir çok hak sahibi var. Onların adına benim affetme hakkım yok. Yargının sonucunu bekleyeceğiz hukuki bir hakkımız varsa, gereği neyse kullanacağız. Biz şirket yönetiyoruz bu şirketin kuralları var. Duygusal hareket etmemiz mümkün değil."
 

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