THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, yeni düzenlemeleri anlattı

Türk Hava Yolları’nın Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, bu yıl Rusya’dan yedi milyon, Ukrayna’dan bir buçuk milyon yolcu beklentisinin savaş nedeniyle etkilendiğini söyledi. Bolat son durumda THY’nin ambargoyu delmeden, ambargo kurallarına uyarak Charter seferlerini destekleyeceğini, açık kapatılmaya çalışılacağını anlattı.

Hürriyet yazarı Uğur Cebeci, Prof. Dr. Bolat ile gerçekleştirdikleri görüşmeden edindiği bilgileri bugünkü köşesinde özetle şöyle aktardı:

“Filo büyüyecek. Genellikle finansal kiralama öne çıkacak. Büyük gövdede Airbus A350XWB ve Boeing 787-9 Dreamliner uçakları ile yola devam edilecek. Dar gövdede, tek koridorda Boeing 737 MAX8-9 ve Airbus 321 NEO gibi yeni nesil uçaklar sisteme girecek. Şimdiden 7 adet 737 MAX8 kiralandı. Önümüzdeki iki ay içinde gelecek.”

“Yeni uçuş noktaları aşağı yukarı belli. Amerika’da Detroit, Denver var ama sanki Orlando daha öne çıkıyor. Miami uçuşlarındaki başarı Orlando’yu gündeme getirdi. Güney Amerika bağlantıları açısından da bu nokta önemli. Başkan Miami’de frekans arttırmak yerine Orlando uçmak daha cazip geliyor. Bolat artık daha stratejik düşündüklerini söylüyor.”

“İstanbul-Buhara başlıyor yakında. Haftada iki, sonra dört-dört uçuşlar olacak. İki onlar uçacak, iki biz uçacağız. İstanbul- Buhara günlük uçuş olabilir. İstanbul-Taşkent uçuşları da haftada 17’ye çıktı.”

“Avrupa ve Orta Asya’da yeni noktalar belirleniyor. Uzakdoğu’da Vietnam’da halen uçulan Hanoi ve Saygon (Ho Chi Minh City) dışında 3’üncü nokta olacak. Japonya’da Tokyodaki iki havalimanı Haneda ve Narita dışında, eskiden uçulan Osaka başlayacak. Japonya’nın kuzeyinde bir nokta daha düşünülüyor.”

“Asıl hedef Çin’de daha çok noktaya uçmak. Ama bu izinlere bağlı tabii. İzin verildiğinde çok noktaya günlük uçulabilecek. THY, Hindistan’da da büyümek istiyor. Şimdilik IndiGo ile İstanbul üzerinden bağlantılar hedefleniyor. Onlar da yolcularını Ortadoğu değil, İstanbul’dan alıp taşımak istiyor. Uzun uçuşlar yapmayan bir şirket.”

“Başkan elbette Ukrayna-Rusya savaşını düşünüyor. Bu yıl beklenen Rusya’dan yedi milyon, Ukrayna’dan bir buçuk milyon yolcuydu. Eskiden Ruslar ağırlıklı yolcularını Türkiye’ye taşırdı. Ama şimdi son durumda THY’nin Charter seferlerini destekleyecek, açık kapatılmaya çalışılacak. Ambargoyu delmeden, ambargo kurallarına uyarak tabii.”

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