THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın 14 ayrı şirketteki görevi de sona erdi

Türk Hava Yolları'nda (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevini yürüten İlker Aycı'nın istifasının ardından, THY iştiraklerindeki toplam 14 şirketteki yönetim kurulu başkanlığı dönemi de sona erdi.

İlker Aycı'nın Türk Hava Yolları'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndaki görevinden istifa etmesinden sonra sadece THY A.O'daki değil diğer görevleri de son buldu.

Aycı, THY Teknik A.Ş, TGS Yer Hizmetleri A.Ş., Turkish DO&CO ve SunExpress gibi iştiraklerde de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu. İlker Aycı'nın istifasının ardından iştiraklerdeki görevi de son bulmuş oldu.

TFF Denetleme Kurulu'ndan THY Do&Co İkram Hizmetleri A.Ş. YK Başkanlığı'na kadar çeşitli görevleri var

Airporthaber'in haberine göre, THY Spor Kulübü Başkanlığı görevinde de bulunan Aycı'nın toplam 14 şirketteki yönetim kurulu başkanlığı dönemi de sona erdi.

İştirak şirketlerde yapılacak yönetim kurulu toplantılarıyla birlikte alınacak kararla Aycı'nın iştiraklerdeki görevleri de resmen son bulacak.

Aycı, aynı zamanda Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanlığı, DEİK bünyesindeki Türkiye-ABD, Türkiye-Brezilya, Türkiye-İngiltere İş Konseyi üyeliklerinde ve Türkiye Futbol Federasyonu Denetleme Kurulu Başkanlığı görevinde bulunuyor.

İşte İlker Aycı'nın istifa öncesi 'yönetim kurulu başkanı' olarak görev yaptığı şirketler:

■ THY Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

■ TGS Yer Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

■ THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

■ THY Do&Co İkram Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

■ SunExpress A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

■ THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

■ We World Express Limited Şti. Yönetim Kurulu Başkanı

■ Cornea Havacılık Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

■ THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

■ THY Teknoloji ve Bilişim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

■ TFS Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

■ THY Spor Kulübü Başkanı