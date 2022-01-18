THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'dan Kazakistan açıklaması: Bir an önce bende krize müdahil olmak için ülkeme döndüm

Kazakistan’da çalışanların, LPG zammına tepki göstermesi üzerine başlayan protestolar sırasında Kazakistan'da eşi Tuğçe Saatman Aycı ile birlikte Kazakistan'da mahsur kalan ve önceki hafta Türkiye'ye dönen İlker Aycı, yaşadıklarını anlattı. Aycı, "Dediler ki, 'Ekibinizi daha sonra göndereceğiz. Sizi şimdi gönderelim. Sizin orada olmanız haber sayısını artırmaya başladı. Kargo uçağında da 4 koltuk vardı. Bir an önce bende krize müdahil olmak için ülkeme döndüm" dedi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunumuyla yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Aycı, Kazakistan'daki olaylar sırasında yaşadıklarını paylaştı:

“Sendika görüşmeleri çok yoğun geçti sene sonunda. Bir an önce çalışma arkadaşlarımıza müjdeyi açıklama istiyorduk. Çok yakın arkadaşlarım Kazakistan'a davet etti. İş adamları da Kazakistan'a bizi davet ediyordu. Yarı iş yarı tatil gibi oldu. THY için vaktimi ne kadar verirsem o kadar iyi diye düşündüm. Aklımda THY'i her zaman büyütmek ve güçlendirmek için dostlarımla hem görüşmek hem de iş için Kazakistan'a gittik.

“Kazakistan 35 yıldır istikrarlı bir yönetimdi. Orada bir karışıklık ve kalkışma meydana geldi. Çarşamba sabahı dönüşe hazırlanırken, 'Yolda karışıklar var' diye duyumlar aldık. Gece bazı karışıklıklar başladı. Sonrasında olaylar o gün büyüdü. Hem Türkiye'deki makamlarımızla hem Kazaklarla yaptığımız görüşmelerde Perşembe günü kargo uçağınız var, buradan kaldırıp yollamak istiyorsunuz dediler. Havalimanına saldırı olma durumu da vardı.

“Kazakistan dost bir ülke. Kendimi her zaman güvende hissettiğim bir ülke. Biz oradayken de güvenliğe azami oranda riayet ettiler. Hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hem Sadi Şener'in girişimleriyle izin aldılar. Dediler ki, 'Ekibinizi daha sonra göndereceğiz. Sizi şimdi gönderelim. Sizin orada olmanız haber sayısını artırmaya başladı. Söz veriyoruz ekibiniz de daha sonra gelecek.' Kargo uçağında da 4 koltuk vardı. Bir an önce ben de krize müdahil olmak için ülkeme döndüm.”

Özel bir ziyaret için Kazakistan'da bulunan ve ülkede çıkan iç karışıklık nedeniyle uçuşların durdurulması sonrası Almatı'da kalan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve eşi Tuğçe Saatman Aycı THY'nin kargo uçağı ile 7 Ocak'ta Türkiye'ye dönmüştü. Kazakistan'ın Almatı kentinde bulunan Türk Hava Yolları (THY) çalışanları, özel hava kargo şirketlerinin bazı personelleri ile Türk vatandaşlarının tahliyesini yapan uçak ise 11 Ocak'ta dönmüştü.

Kırmızı halı iddiasına açıklama

Aycı, kırmızı halı iddialarına ilişkin ise şunları söyledi:

“Bu bana serilmiş halı değil. Ya da eşime serilmiş bir halı değil. Bir iftiradır. Burası Yeni Havalimanı. Atatürk Havalimanı'ndan son uçağın Yeni Havalimanına son uçuş. Atatürk Havalimanı'na veda uçuşudur. Bu havacılığın seremonisidir. Burada sadece eşim ve ben yokuz. Valilik yetkililikleri var. Tören yapıyoruz. Taşınmada rolü olan tüm iş ortaklarımız var. Bu ülkenin akıllı insanları bile bu kuyruklu yalana inanıp, 1-2 yıldır sürekli bunu paylaşıyorlar. Bu muhteşem taşınmayı bile bu kırmızı halıyla lekelemek istediler.”