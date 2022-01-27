T24 LogoT24 Logo
Gündem

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa etti

Aycı'nın yerine Dr. Ahmet Bolat atandı

27 Ocak 2022 19:05

Türk Hava Yolları'nda (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı görevinden istifa etti. Aycı'dan boşana göreve Dr. Ahmet Bolat atandı.
 
Türk Hava Yolları'nda bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı görevinden istifa etti. Alınan karar kapsamında İlker Aycı’nın istifasının ardından boşalan yönetim kurulu başkanlığı koltuğuna Ahmet Bolat getirildi
 
Bolat, THY’de Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Ahmet Bolat Kimdir?

Prof. Dr. Ahmet Bolat İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1984’te A.B.D.’de Stanford Üniversitesi’nde Yöneylem Araştırması alanında yüksek lisansını, 1988’de University of Michigan’da Endüstri ve Operasyonlar Mühendisliği bölümünde doktorasını tamamlamıştır. Prof. Dr. Bolat 1959 Konya doğumludur.

Bolat iş hayatına 1981’de Yıldız Kalıp Şirketi’nde tasarım ve üretim mühendisi olarak başlamıştır. 1985 ve 1988 yılları arasında University of Michigan’da araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve yardımcı doçent görevlerinde bulunmuştur. 1988’den 2005’e kadar olan dönemde Riyad King Saud University’de yardımcı doçent, doçent ve profesör pozisyonlarında görev almıştır.

ilker aycıthytürk hava yollarıahmet bolat
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24