THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa etti

Bolat, THY’de Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Ahmet Bolat Kimdir?

Prof. Dr. Ahmet Bolat İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1984’te A.B.D.’de Stanford Üniversitesi’nde Yöneylem Araştırması alanında yüksek lisansını, 1988’de University of Michigan’da Endüstri ve Operasyonlar Mühendisliği bölümünde doktorasını tamamlamıştır. Prof. Dr. Bolat 1959 Konya doğumludur.

Bolat iş hayatına 1981’de Yıldız Kalıp Şirketi’nde tasarım ve üretim mühendisi olarak başlamıştır. 1985 ve 1988 yılları arasında University of Michigan’da araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve yardımcı doçent görevlerinde bulunmuştur. 1988’den 2005’e kadar olan dönemde Riyad King Saud University’de yardımcı doçent, doçent ve profesör pozisyonlarında görev almıştır.