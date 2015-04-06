THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu istifa etti, milletvekili aday adayı olacak

Hamdi Topçu, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan istifa etti.

Hamdi Topçu'nun milletvekilliği aday adaylığı için THY Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa ettiği öğrenildi. THY Genel Müdürlük binasında saat 14.00’te başlayan THY Genel Kurulu toplantısı devam ederken Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu’nun istifa ettiği açıklandı. Hamdi Topçu’nun yerine yeni bir Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı oldu.

1 Ocak 2010 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilen Hamdi Topçu, evli ve 4 çocuk sahibi. Hamdi Topçu Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden 1986 yılında mezun oldu. Mali Müşavirlik ünvanına sahip olan Hamdi Topçu halihazırda Türkiye Futbol Federasyonu Denetleme Kurulu Başkanlığı, Türk Hava Yolları A.O. ve iştiraklerinden Turkish Teknik A.Ş., Türk Hava Yolları DOCO İkram Hizmetleri A.Ş., TGS Yer Hizmetleri A.Ş., Türk Hava Yolları Opet Havacılık Yakıtları A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmekte.

Daha önce de 10 Şubat’ta yönetim kurulu üyelerinden Naci Ağbal’ın milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinden sonra THY yönetiminde önemli gelişmeler yaşandı. 2014 yılında Cemal Şanlı ve Mehmet Nuri Yazıcı'dan boşalan yönetim kurulu üyeliklerine İlker Aycı ve Arzu Akalan getirilmişti. Aynı zamanda TÜRGEV’in de başkanı olan Arzu Akalın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak göreve başlarken, İlker Aycı ise Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak göreve başlamıştı.

2015 Mart ayında ise sonradan DHMİ Genel Müdürlüğü’ne atanan Serdar Hüseyin Yıldırım, bağımsız üye olarak THY yönetimine girdi. Bu atamadan kısa süre sonra ise Ensar Vakfı Genel Başkanı ve Ak Parti İstanbul İl Genel Meclis üyesi İsmail Cenk Dilberoğlu’nun ve Ogun Şanlıer'in yine aynı statüde THY yönetimine atandı.

2010'da göreve gelmişti

Topçu, 1 Ocak 2010'dan itibaren Candan Karlıtekin'den boşalan THY Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine gelmişti.

Hamdi Topçu kimdir?

Hamdi Topçu, 1964 yılında Rize'nin Çayeli ilçesinde doğmuştur. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 1986 yılında mezun olan Topçu, mali müşavirlik unvanına sahiptir. Hamdi Topçu, evli ve 4 çocuk babası.