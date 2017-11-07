THY YÖNETİM KURULU BAŞKANI AYCI'DAN PİLOT ADAYLARINA: İTİBARA LAYIK BİR UÇUŞ EMNİYETİ SAĞLAMAKLA MÜKELLEFİZ

Haber: Murat ÇAKIR - Kamera: İstanbul DHA

Türk Hava Yolları (THY) İcra Komitesi ve Yönetim Kurulu Başkanı M. İlker Aycı, Aydın Çıldır Havalimanı\'nda 2012 yılından itibaren faaliyet gösteren THY Uçuş Akademisi\'ne (Turkish Airlines Flight Academy/ TAFA) ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Pilotaj eğitimi gören öğrencilerle konuşan Aycı, THY\'nin itibarına layık bir uçuş emniyeti sağlamak için kokpitin en iyiler arasında olması gerektiğini söyledi.

İlker Aycı ziyaret çerçevesinde THY Uçuş Akademisi Müdürü Kaptan Pilot Yusuf Tuzcu eğitmenliğinde eğitim uçuşu da gerçekleştirdi. Eğitim uçağının kokpitinde uçağın kumandasını devralan Aycı, başarılı bir uçuş gerçekleştirdi. Uçuş Akademisi\'ni gezen ve bilgi alan İlker Aycı; öğretmen, öğrenci ve personelle gerçekleştirdiği sohbette “Eğer biz dünyanın en iyi uçağını alıp getiriyorsak, dünyanın en iyi tedariğini yapıyorsak ve şu anda da dünyanın en büyük havalimanını inşa ediyorsak, Türk Hava Yolları da Avrupa\'nın en büyük havayolu ünvanını hak etmiş, dünyada da en iyiler arasında parmakla gösterilen bir havayolu şirketi ise o zaman bu itibara layık bir uçuş emniyeti sağlamakla da mükellefiz. Kokpitim de benim en iyiler arasında olmak mecburiyetindedirö dedi.

Uluslararası kalite ve emniyet standartlarında pilotaj eğitimi ve destek hizmetlerini Türk Hava Yolları ve diğer havayollarına sunmak ve seçkin havayolu pilotları yetiştirmek amacıyla kurulan akademide 33 Uçuş Öğretmeni, 2 Teorik Ders Öğretmeni, 19 İdari Personel, 43 Teknik A.Ş. Personeli görev yapıyor.

Akademide 27 uçak, 6 Derslik, 3 Simülator, 1435x30 metre pist bulunuyor. Bugüne kadar toplam 482 pilot yetiştirilen TAFA\'da 167 öğrenciye eğitim verilmekte. Kasım ayı içinde öğrenci sayısı ise 191 olacak.

TAFA\'DA EĞİTİM

TAFA\'da uçuş ve yer eğitimleri bulunuyor. Ortalama 210 saat uçuş, 1000 saat yer dersi eğitimi veriliyor. Ders gören filolar, saat 08:30\'da teorik bilgi derslerine başlamakta ve günde altı saat ders görüyor. Çıldır meydanının yanısıra ayrıca Çardak, Uşak, Isparta, Edremit, Dalaman, Milas-Bodrum, Çanakkale, Çorlu, Selçuk, Antalya ve İzmir Adnan Menderes meydanları da eğitim için kullanılıyor. Konaklama Tesisi, Eğitim Binası yatırım kararları akademi için yeni kule, ek pist olarak iniş şeridi, 3 Cessna uçak alımı ve ILS yatırımları planlanma içinde.

Görüntü Dökümü:

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-Uçuş eğitim merkezinden ve uçaklardan görüntüler

-Uçuş eğitim merkezinde konuşan Aycı

-Uçuş eğitim merkezinde bilgi alan Aycı

-Aycı\'nın eğitim uçağında görüntüsü

-Aycı\'nın lövyeyi alarak uçağa kumanda etmesi

