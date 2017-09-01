THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, personelle bayramlaştı

Faik KAPTAN-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA) TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı bayram nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda görev yapan çalışanların bayramını kutladı. İlker Aycı, havalimanındaki yolcularla da bayramlaştı. Biletlerinde bazı sıkıntılar yaşayan 4 Suudi Arabistanlı yolcunun da sorunun çözümü için yardımcı oldu.

İlker Aycı yaz sezonunu başarıyla tamamladıklarını belirterek, “ Hac nedeniyle yoğun günler geçirdik. Şimdi de dönüş hazırlıklarını tamamladık. Hacılarımızın kutsal topraklardan dönüşlerini de bitireceğiz. Kış sezonu için de güzel günler bekliyoruz” dedi.

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