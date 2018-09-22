THY, yolcu taşıma hedefini revize etti

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, ATO tarafından gerçekleştirilen Ekonomik İstişare Toplantısında yaptığı konuşmada, 2019 sonu itibarıyla Ankara'dan doğrudan ulaşılan destinasyon sayısını 20'ye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu yıl, THY olarak rekorlar kırmaya devam ettiklerini anlatan Aycı, yıl sonu için 74 milyon olarak belirledikleri yolcu taşıma hedeflerini 75 milyon olarak revize ettiklerini bildirdi.

Kargo gelirlerinde de yüzde 30 büyüme gösterdiklerini ifade eden Aycı, "THY, 2019'da dünyanın en çok noktasına ulaşan kargo şirketi olacak." dedi.

Aycı, 29 Ekim'de İstanbul 3. Havalimanına taşınacaklarını hatırlatarak, bunun dünya sivil havacılık tarihindeki en büyük taşınma operasyonu olacağına dikkati çekti.

THY'nin son 16 yıldır çok büyük bir büyüme ivmesi yakaladığını kaydeden Aycı, 450 uçakla yılda 120 milyon yolcu taşıma hedefleri olduğunu söyledi.

Aycı, Türkiye'den 5 saatlik uçuş mesafesinde 66 ülkeye uçulabildiğinin altını çizerek, iş adamlarına şu sözlerle hitap etti:

"Bu, Allah'ın bize bir lütfu. Ülkemizin bulunduğu jeostratejik, jeopolitik konumun ne olduğunu bize bir kere daha anlatıyor. Böyle bir ülkeye döviz spekülasyonu yapmak için saldırılmaz da ne yapılır? Böyle bir ülke mega projelerle ilerliyorsa, tam bağımsızlık tam istiklal yolunda ilerliyorsa böyle bir ülkeye ne yapılmaz? IMF prangası artık yok. O pranga da yoksa, başta prangalar da yoksa yenilerini bağlamak için üzerimize yeni halatlar atacaklar. Bunları birlikte aşacağımıza inanıyorum. Dirayetli, basiretli, metanetli duruşuyla ülkemizin değerli tüccarlarının gayretleriyle ve THY'nin yollarınızı açmak, zoru kolay eylemekle ilgili iş ortaklığı sayesinde nice başarıları beraberce yakalayacağız."