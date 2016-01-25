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Yaşam

THY, yoğun kar yağışı nedeniyle Salı ve Çarşamba günkü 116 seferini iptal etti

İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor

25 Ocak 2016 23:42

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın ve Çarşamba günü yapılması planlanan 116 iç ve dış hat seferini iptal etti.

DHA'nın haberine göre konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şöyle dendi; “İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda beklenen meteorolojik hadise ve yoğun kar yağışı nedeniyle bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.turkishairlines.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz.”

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