THY YK Başkanı Aycı: Dubai ve Moskova ile yarışıyoruz; İstanbul Havalimanı inşa edilmeseydi bu yarışa ortak olamazdık, THY de batardı

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı'nın yapılmasının önemine dikkat çekerek, "Türkiye bu havalimanını inşa etmeseydi, bu yarışa ortak olamazdı.THY de devlete ben batıyorum diyen bir marka olurdu" dedi

Aycı, "Atatürk havalimanında kapasite o kadar doldu ki. İnsanlar koridorlarda yatıyordu artık" ifadelerini kullandı.

CNN Türk'te konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın açıklamaları şöyle:

"Altyapınız varsa havayollarınız, lojistik şirketleriniz dünya ile yarışır"

"Dubai ile Moskova ile herkes ile yarışıyoruz. Atatürk havalimanında kapasite o kadar doldu ki. İnsanlar koridorlarda yatıyordu artık. Türk Hava Yolları artık büyüyecekse, bu dar boğazın aşılması gerekiyordu. Türkiye bu havalimanını inşa etmeseydi, bu yarışa ortak olamazdı. THY de devlete ben batıyorum diyen bir marka olurdu. Eğer altyapınız varsa havayollarınız, lojistik şirketleriniz dünya ile yarışır."