THY yılın ilk çeyreğinde 226 milyon TL zarar etti

Türk Hava Yolları (THY), 2014 yılı ilk çeyrek konsolide mali tabloları hakkında Borsa İstanbul’a yaptığı bildiride, bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarda yüzde 43’lük bir artışla, 5,1 milyar TL gelir elde ettiğini açıklarken, dönem zararının net 226 milyon TL olduğunu belirtti.

Açıklamaya göre, THY yılın ilk çeyreğinde 12 milyon yolcu taşırken, yolcu sayısında yüzde 20’lik bir artış meydana geldi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

‘Mevsim ve kur etkisi’

“Türk Hava Yolları, mevsim ve kur etkisi nedeniyle, bütçe öngörüleri ile de paralel olarak, ilk çeyrekte 226 milyon TL net zarar açıklamıştır. Arz Edilen Koltuk Kilometre’deki yüzde 21 artış da, birim gelirler üzerinde bir miktar baskı meydana getirmiştir. Yılın ilk çeyreğinde 12 milyon yolcu taşıyan Türk Hava Yolları’nın yolcu sayısı yüzde 20 artmış olup, yolcu doluluk oranı da yüzde 78 olmuştur. Dıştan dışa transfer yolcu sayısının toplam dış hat yolcu içerisindeki payı geçen yılın aynı dönemine göre 6 puan artarak yüzde 46’ya ulaşmıştır. Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, aynı dönemde global havacılık sektörü AKK’da yüzde 5,8, ÜYK’da ise yüzde 5,6 oranında büyümüştür."

Filoda toplam 249 uçak bulunuyor

Türk Hava Yolları’nın uçuş destinasyonları hakkında da bilgi verilen açıklamada, “Türk Hava Yolları bugün itibariyle 45 iç hat, 206 dış hat olmak üzere dünya üzerinde 106 ülkede 248 şehir ve 251 havalimanına uçuş gerçekleştirmektedir. Avrupa’nın en genç filolarından birine sahip olan Türk Hava Yolları’nın filosunda 193 dar gövde, 47 geniş gövde ve 9 kargo olmak üzere toplam 249 uçak bulunmaktadır. Türk Hava Yolları sahip olduğu coğrafi konum, network ağı, düşük maliyet yapısı gibi tüm rekabet avantajlarını en etkin şekilde kullanmaya devam ederek, dünyanın önde gelen havayolu şirketlerinden biri olma hedefi doğrultusunda emin bir şekilde büyümeye devam etmektedir" denildi