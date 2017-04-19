THY yeni rotasını açıkladı

THY Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, 17 Temmuz'da Phuket'i yeni destinasyon ağına ekleyeceklerini açıkladı. Olmuştur, 2017 hedeflerinin 69 milyon yolcu olduğunu söyledi.

Rusya'da iki Ukrayna ve Gine de ise birer yeni şehre uçmaya başladıklarını hatırlatan THY Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur ise "Dünyanın önemli turistik destinasyonlarından olan Phuket'i 17 Temmuz'da destinasyon ağımıza ekleyeceğiz" dedi.

Olmuştur, THY'nin 13 yıldan daha az zamanda yolcu sayısını 5 kat artırdığını ve 62.7 milyon yolcu sayısına ulaştıklarını belirterek, 2017 hedeflerinin 69 milyon yolcu olduğunu söyledi.