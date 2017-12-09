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THY, YENİ HAVALİMANI İÇİN FİLOSUNA 40 UÇAK DAHA KATACAK

  İbrahim YILDIZ İstanbul DHA  TÜRK Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul'da yapımı devam eden ve yüzde 73'ü tamamlanan yeni havalimanıyla birlikte yeni bir döneme başlayacaklarını ve bu bağlamda 40 adet geniş gövdeli uçağı filolarına katm

09 Aralık 2017 15:36

 

İbrahim YILDIZ İstanbul DHA 
TÜRK Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul\'da yapımı devam eden ve yüzde 73\'ü tamamlanan yeni havalimanıyla birlikte yeni bir döneme başlayacaklarını ve bu bağlamda 40 adet geniş gövdeli uçağı filolarına katmak için görüşmelere başladıklarını açıkladı.
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçaklarda yolculara dağıtılan Skylife dergisinde 2017 yılında yapılan çalışmalar ve şirketin 2023 yılı hedeflerinin yer aldığı bir yazı kaleme aldı. \'Uçağımıza hoş geldiğiniz\' başlıklı yazıda yolculara seslenen Ekşi, şirket olarak 2017 yılında pek çok başarıya imza attıklarını söyledi.

\"UZAKLARI YAKIN KILMAYA DEVAM EDECEĞİZ\"
2017 yılında Türk Hava Yolları olarak yeni uçuş noktaları açtıklarını ifade eden Ekşi “120 ülkedeki 300 uçuş noktası ile dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu olma unvanını uzun süredir koruyan Türk Hava Yolları olarak 2017 yılında uçuş ağımıza eklediğimiz Konakri, Harkiv, Voronej, Samara, Phuket ve Edremit ile seyahat seçeneklerinizi daha da genişletmeye devam ettik. Ekim ayı itibariyle Ankara üzerinden Paris, Viyana, Berlin ve Frankfurt\'a başladığımız direkt seferlerimizin yanı sıra, Antalya ve Trabzon üzerinden de farklı pek çok noktaya direkt seferlerimizle hizmet vermeye başladık. İlk aşamada Free Town ve Semerkant ile mevcut uçuş ağımızı 2018 yılında da zenginleştirerek sizler için uzakları yakın kılmaya devam edeceğiz\" dedi. 

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
İstanbul\'da yapımı devam eden ve inşaatının büyük bir bölümü tamamlanan yeni havalimanı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Ekşi, konuşmasına şöyle devam etti: “Emin adımlarla ilerleyen ve büyüyen Türkiye\'nin 2023 hedefleri doğrultusunda ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu olarak bizler de hizmet kalitemizi her geçen gün arttırarak havacılık sektöründeki seçkin konumumuzu güçlendiriyoruz. Halihazırda yaklaşık yüzde 73\'ü tamamlanmış bulunan ve Ekim 2018\'de ilk fazını hizmete açarak 90 milyon yolcuyu ağırlamaya hazırlanan İstanbul yeni havalimanı, İstanbul\'u, dolayısıyla da ülkemizi dünyanın en önemli aktarma merkezlerinden biri kılacak. Ana merkezimiz İstanbul\'dan tüm dünyaya yayılan uçuş ağımızı, İstanbul Yeni Havalimanı\'nın hizmete girişiyle birlikte daha genişleterek sizlerin hizmetine sunacağız. Yeni havalimanı ile başlayacak bu yeni döneme geçişin hazırlıklarını olanla hızıyla sürdürüyoruz. Bu bağlamda, filomuza 40 adet yeni nesil geniş gövde uçağı dahil etmek üzere görüşmelere başladık. 2018\'e sayılı günler kala filomuzu iki adet B777F tipi Turkish Cargo uçağıyla güçlendirdik. Modern teknolojinin tüm imkanları ile donatılmış yeni Uçuş Eğitim Merkezimizi bu yıl içerisinde faaliyete geçirdik.\"


\"2017\'DE TARİHİ ARTIŞI YAKALADIK\"
Türk Hava Yolları\'nın tarihindeki en yüksek kar oranını bu yıl yakaladığını da sözlerine ekleyen THY Genel Müdürü Ekşi, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Seyahatlerinde Türk Hava Yolları konforunu tercih eden siz değerli misafirlerimizin destekleri ve Türk Hava Yolları çalışanlarının üstün gayretleri neticesinde 2017 yılının ilk 9 aylık döneminde 956 milyon ABD Doları Esas Faaliyet Karı ile tarihimdeki en yüksek karlılıkla tamamladık. Yüzde 81,5 ile son beş yılın en yüksek eylül ayı doluluk oranına ulaştık ve 2017 yılının ilk dokuz aylık döneminde ortalama yüzde 79 doluluk ile 52 milyon yolcuya ulaştık. Yolcu gelirlerimizin yanı sıra kargo gelirlerimizde de 2016 yılının aynı dönemine oranla güçlü bir artış sergileyerek toplam gelirimizi yüzde 23 oranında artış ile 3,6 milyar ABD Doları\'na çıkardık.\" 


 

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