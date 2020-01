THY YAKIT TASARRUFU YAPTI, KARBON SALINIMINI AZALTTI

Haber: Murat ÇAKIR / İstanbul DHA

Türk Hava Yolları (THY) üçüncü sürdürülebilirlik raporu yayınlandı. THY\'nin gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına 2008 yılında hayata geçirdiği “Yakıt Tasarruf Projesiönin başarısı hem ulusal hem de uluslararası değerlendirmelerde takdir topladı.

Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi (The International Council on Clean Transportation, ICCT), Amerika/Kanada ve Avrupa transatlantik hatlarında uçuş yapan 20 uluslararası havayolu şirketinin, yakıt verimliliğini ve buna tekabül eden karbon yoğunluğunu kıyasladığı raporunda, Türk Hava Yolları yakıt verimliliği açısından 4. sırada yer aldı. Çevrenin korunması ve günümüz küresel sorunlarının başında gelen iklim değişikliyle mücadele kapsamında yakıt verimliliğini artırarak karbon ayak izini azaltmaya yönelik çeşitli inisiyatifler alan Türk Hava Yolları, yakıt verimliliği alanındaki çalışmaları ile dokuz sene önceki rakamlara kıyasla yüzde 20 daha verimli uçuşlar gerçekleştirdi. Türk Hava Yolları\'nın yakıt verimliliği alanındaki uygulamalarının sonucunda 2016 yılında 43.975 ton yakıt tasarrufu sağlayarak 138.522 ton karbon salınımını önledi. THY bu çalışmalarıyla 2008 yılından bu yana ise toplamda 29.783 ton karbon salımı önlemiş oldu.

THY\'nin geçen yıl yayınladığı 2015 yılı sürdürülebilirlik raporu da Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (League of American Communications Professionals, LACP) tarafından düzenlenen ve dünyanın en seçkin global iletişim yarışmalarından biri olarak kabul edilen 2016 LACP Spotlight Awards-Global İletişim Yarışması\'nda, sürdürülebilirlik raporu kategorisinde Altın Ödül\'e layık görülmüştü.

Dünyanın en genç uçak filolarından birine sahip olan Türk Hava Yolları, 2023 yılına kadar filosuna eklemeyi planladığı, daha yüksek yakıt verimliliğine sahip yeni nesil Airbus ve Boeing marka uçaklar sayesinde filo yaşı konusundaki liderliğini sürdürmeyi, karbon ve gürültü emisyonlarını daha da azaltmayı hedefliyor.