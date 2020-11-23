THY ve Lufthansa’nın ortak sahibi olduğu SunExpress havayolu 60 liraya 'sosyal mesafe' satıyor

THY ve Lufthansa’nın ortak sahibi olduğu SunExpress hava yolu, uçak içinde sosyal mesafeyi parayla satmaya başladı. Buna göre, yolcular yanlarındaki orta koltuğu 60 liraya satın alarak boş bıraktırabiliyor.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Hava yolu şirketi isteyen yolculara yanlarındaki koltuğu indirimli fiyatla boş bırakma hakkı tanıdı. Şirket dış hat uçuşlarında 39,99 Euro'dan ve iç hat uçuşlarında ise 59,99 TL'den başlayan fiyatlarla yandaki orta koltuk satışı yapıyor. Ortak koltuk rezervasyonu için 3 gün önceden şirketi aramak gerekiyor.