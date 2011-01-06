T24 LogoT24 Logo
Yaşam

THY VE ANADOLUJET'İN AĞRI UÇUŞLARI YENİDEN BAŞLIYOR İSTANBUL (A.A)

06 Ocak 2011 13:28

-THY VE ANADOLUJET'İN AĞRI UÇUŞLARI YENİDEN BAŞLIYOR İSTANBUL (A.A) - 06.01.2011 - Tadilat ve pist bakım çalışmaları nedeniyle bir süredir ara verilen AnadoluJet'in Ağrı uçuşları, Türk Hava Yolları (THY) ile eş zamanlı olarak bugün başlıyor. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, ulusal ve uluslararası uçuşların daha rahat yapılabilmesi için pist ve terminal kısmındaki genişletme çalışmalarının bitmesi ile Ağrı'ya uçuşlar yeniden başladı.  Ankara'dan yapılan direkt seferlerine bir yenisini daha ekleyen AnadoluJet, yeniden başlayan Ağrı seferleri ile Türkiye'nin dört bir yanından, Ankara aktarmaları ile Ağrı'ya ve Ağrı'dan tüm yurda yolcu taşıyacak. AnadoluJet'in yeniden başlayan Ağrı seferleri uçuş tarifesine göre; Ankara–Ağrı               Kalkış   Varış ------------              -------  --------     Salı, Perşembe, Cumartesi  09.10   10.45 Ağrı–Ankara               Kalkış   Varış -----------               ------   ------- Salı, Perşembe, Cumartesi  11.20    13.05 THY Ağrı seferleri uçuş tarifesine göre (26 Mart 2011 tarihine kadar); İstanbul–Ağrı             Kalkış    Varış -------------             -------  -------- Hergün                    12.50    14.55 Ağrı–İstanbul             Kalkış    Varış ----------------          ------    --------- Hergün                    15.50    18.05 THY Ağrı seferleri uçuş tarifesine göre (27 Mart 2011 itibariyle); İstanbul–Ağrı             Kalkış    Varış --------------            --------  ---------- Hergün                    06.50    08.55 Ağrı–İstanbul             Kalkış    Varış --------------            --------  --------- Hergün                     09.40    11.55 -ANADOLUJET AVANTAJLARI- AnadoluJet, bu yılın ilk kampanyası ile 5 Ocak günü başlattığı ve 25 Ocak tarihine kadar devam edecek kampanya ile Salı, Çarşamba ve Cumartesi günleri iç hatlarda tüm koltukları vergiler dahil 59 TL'den satışa sundu. Geçen aydan itibaren İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı aktarmalı ikinci uçuşlarda 25 TL kampanyasını uygulamaya başlayan AnadoluJet, böylece Adana, Antalya, Ankara, Çanakkale, Erzurum, Isparta, İzmir, Kayseri, Konya, Trabzon ve Tokat'dan Sabiha Gökçen aktarmalı Anadolu uçuşlarını ekonomik fiyatlarla yolcularının hizmetine sundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24