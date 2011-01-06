-THY VE ANADOLUJET'İN AĞRI UÇUŞLARI YENİDEN BAŞLIYOR İSTANBUL (A.A) - 06.01.2011 - Tadilat ve pist bakım çalışmaları nedeniyle bir süredir ara verilen AnadoluJet'in Ağrı uçuşları, Türk Hava Yolları (THY) ile eş zamanlı olarak bugün başlıyor. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, ulusal ve uluslararası uçuşların daha rahat yapılabilmesi için pist ve terminal kısmındaki genişletme çalışmalarının bitmesi ile Ağrı'ya uçuşlar yeniden başladı. Ankara'dan yapılan direkt seferlerine bir yenisini daha ekleyen AnadoluJet, yeniden başlayan Ağrı seferleri ile Türkiye'nin dört bir yanından, Ankara aktarmaları ile Ağrı'ya ve Ağrı'dan tüm yurda yolcu taşıyacak. AnadoluJet'in yeniden başlayan Ağrı seferleri uçuş tarifesine göre; Ankara–Ağrı Kalkış Varış ------------ ------- -------- Salı, Perşembe, Cumartesi 09.10 10.45 Ağrı–Ankara Kalkış Varış ----------- ------ ------- Salı, Perşembe, Cumartesi 11.20 13.05 THY Ağrı seferleri uçuş tarifesine göre (26 Mart 2011 tarihine kadar); İstanbul–Ağrı Kalkış Varış ------------- ------- -------- Hergün 12.50 14.55 Ağrı–İstanbul Kalkış Varış ---------------- ------ --------- Hergün 15.50 18.05 THY Ağrı seferleri uçuş tarifesine göre (27 Mart 2011 itibariyle); İstanbul–Ağrı Kalkış Varış -------------- -------- ---------- Hergün 06.50 08.55 Ağrı–İstanbul Kalkış Varış -------------- -------- --------- Hergün 09.40 11.55 -ANADOLUJET AVANTAJLARI- AnadoluJet, bu yılın ilk kampanyası ile 5 Ocak günü başlattığı ve 25 Ocak tarihine kadar devam edecek kampanya ile Salı, Çarşamba ve Cumartesi günleri iç hatlarda tüm koltukları vergiler dahil 59 TL'den satışa sundu. Geçen aydan itibaren İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı aktarmalı ikinci uçuşlarda 25 TL kampanyasını uygulamaya başlayan AnadoluJet, böylece Adana, Antalya, Ankara, Çanakkale, Erzurum, Isparta, İzmir, Kayseri, Konya, Trabzon ve Tokat'dan Sabiha Gökçen aktarmalı Anadolu uçuşlarını ekonomik fiyatlarla yolcularının hizmetine sundu.