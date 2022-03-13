THY ve Anadolujet'in Almanya'ya yapacağı bazı seferler iptal edildi

Almanya'nın Berlin ve Düsseldorf havalimanlarında güvenlik görevlilerinin yarın yapacağı grev nedeniyle Türk Hava Yolları ve Anadolujet bazı seferlerini iptal etti.

Grev nedeniyle söz konusu iki havalimanında da kapasite kısıtlaması yapılacak.

Bu kapsamda THY'nin TK-1725 İstanbul-Berlin, TK-1726 Berlin İstanbul, Anadolujet'in TK-7728 Sabiha Gökçen- Berlin, TK-7729 Berlin-Sabiha Gökçen, THY'nin TK-1527 İstanbul-Düsseldorf, TK- 1528 Düsseldorf-İstanbul, Anadolujet'in ise Düsseldorf'a yapacağı iki seferi ise karşılıklı olarak iptal edildi. (DHA)