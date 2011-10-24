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Yaşam

THY, Van'a ek seferler düzenledi İSTANBUL (A.A)

24 Ekim 2011 01:40

-THY, Van'a ek seferler düzenledi İSTANBUL (A.A) - 23.10.2011 - Türk Hava Yolları, Van'da meydana gelen deprem nedeniyle kente ek uçak seferleri düzenledi. THY Basın Müşavirliği'nden alınan bilgiye göre, Van'da meydana gelen depremin ardından, artan talepleri dikkate alan THY, Van'a İstanbul ve Ankara'dan ek seferler koydu. Ankara'dan saat 18.00'de konulan ek seferle 144 yolcu, saat 20.50'de konulan ek seferle 152 yolcu, İstanbul'dan da saat 20.32'de düzenlenen seferle 169 yolcu Van'a gitti. Öte yandan, içinde 60 ton yardım malzemesi bulunan THY'nin bir kargo uçağı da saat 21.00'de İstanbul'dan Van'a gönderildi.

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