THY Vakko'dan giyinecek

Türk Hava Yolları yeni üniformalarını Vakko’ya tasarlattı. 3 bin 250 kabin memuru ve kabin amiri tarafından kullanılan üniformalar, desenlerinde yüze ışık tutacak canlı tonların tercih edildiği fular ve kravatlarla zenginleştirilmiş. THY’nin daha önceki koleksiyonunu Cemil İpekçi hazırlamıştı.



Son yıllarda havayolu şirketleri hosteslerinin ve kabin ekibinin kıyafetlerini ünlü modacılara tasarlatıyordu. Cemil İpekçi THY, Arzu Kaprol Çelebi Hava Servisi, Serdar Candar Pegasus Havayolları, Dilek Hanif de Atlesjet’in hosteslerini giydirmişti. Bu yıl 75. yılını kutlayan THY, yeni kıyafetlerinin tasarımını ise rota değiştirerek Vakko’ya yaptırdı. Aslında Vakko, 1998 ve 2001’de de THY’ye üniforma tasarlamıştı ama yine de ‘Acaba moda tasarımcılarının gökyüzündeki hakimiyeti sona mı eriyor?’ sorusu akıllara geldi. Bundan sonra tasarım rekabeti daha da hareketleneceğe benziyor.



2 aylık sürede hazırlanan koleksiyonda 17 tasarım var. Vakko, tasarımları yaparken kullanılacak kumaşlarda giysinin hareket özgürlüğünü sağlaması, dayanıklı olması ve her mevsim giyilebilme özelliği taşıması gibi kriterleri göz önünde bulundurmuş.



3 bin 250 kabin memuru ve kabin amiri tarafından kullanılmaya başlanan üniformalar, desenlerinde yüze ışık tutacak canlı tonların tercih edildiği fular ve kravatlarla zenginleştirildi. Etekler gibi diz boyunda tasarlanan pardösüler, THY logolu düğmeleri ve apoletleriyle şık bir görünüme kavuştu. Önü uzun, arkası kısa tasarlanan iş önlüklerinin cebinde THY logolu işlemelere yer verilirken, yandan açık bırakılan ve önüne gizli düğmeler yerleştirilen önlükler ise hareket özgürlüğü tanımasıyla dikkat çekiyor. Erkek çalışanlar için tasarlanan pardösülerde de, THY logolu düğmeler ve apoletler yer alıyor. THY için son çalışmayı altı buçuk yıl önce yaptıklarını hatırlatan Jeff Hakko, ihaleye katılım için davet aldıktan sonra yoğun şekilde hazırlandıklarını söyledi. Hakko, “THY ekibinin bizi yönlendirmesi doğrultusunda stilistlerimizin özel bir çalışması oldu. Fular ve kravatta ise Vakko farkını ilk anda göreceksiniz.” değerlendirmesinde bulundu.



36 bin 69 metre kumaş kullanıldı



* THY’nin iç ve dış hat uçuşlarında toplam 3 bin 250 kişilik kabin ekibi görev yapıyor.

* 2 bin 400’ü kadın 850’si erkek görevlilerden oluşan ekibin giyeceği için toplam 36 bin 69 metre kumaş kullanıldı.

* Üretime geçilmeden önce, farklı vücut tipleri göz önünde tutularak, 280 çalışanın tek tek ölçüleri alındı.

* 6 bin 822’si kadın, bin 654’ü erkek çalışanlar için olmak üzere toplam 8 bin 476 ceket üretti.

* Kadın çalışanların giysileri için 5 bin 144 adet etek ve 3 bin 308 adet pantolon üretilirken, erkek personel için ise 3 bin 308 adet pantolon üretime girdi.





