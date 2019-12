THY US Airways ortak uçuşları 1 Eylül'de başlıyor

T24- Türk Hava Yolları ve US Airways arasında ortak uçuş anlaşması imzalandı. Ortak uçuşlar 1 Eylül'den itibaren başlayacak.



THY'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, THY ve US Airways arasında imzalanan ortak uçuş anlaşmasıyla her iki havayolu uçuşlarında birbirilerinin kodlarını kullanacak ve yolcularına daha fazla seçenek sunabilecek. Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, US Airways yolcuları, Frankfurt, Münih ve Zürih'den icra edilen THY uçuşlarıyla, Adana, İzmir, Antalya ve Ankara'ya İstanbul aktarmalı seyahat edebilecek, yine THY'nin gerçekleştirdiği New York ve Şikago uçuşlarıyla İstanbul'a doğrudan seyahat etme imkanı bulacak. Aynı şekilde THY yolcuları da, US Airways tarafından icra edilen uçuşlar ile Charlotte, Philadelphia ve Phoenix'e, Frankfurt, Münih, Zürih, Şikago ve New York'dan seyahat edebilecek. Anlaşma ile US Airways'in iç hat uçuş noktaları, Türk Hava Yolları'nın 127 dış ve 39 iç hattan oluşan uçuş ağına bağlanabilecek.



THY Genel Müdür Yardımcısı Orhan Sivrikaya, US Airways ile ortak uçuş icra etmeye başlanmasını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını, hem THY hem de US Airways için bu anlaşmanın yolculara daha fazla hizmet sunma sürecinde son derece önemli olduğunu belirtti.



US Airways Pazarlama ve Planlama Başkanı Andrew Nocella; "Amerika ve Türkiye arasında seyahati kolaylaştıran bu anlaşmayı US Airways müşterilerine sunmaktan heyecan duymaktayız. Yolcularımız ayrıca Dividend Miles millerini Türk Hava Yolları uçuşlarından kazanıp, millerini kullanabilecek ve Türk Hava Yolları yolcu salonlarından yararlanabilecek" dedi.