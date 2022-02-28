T24 LogoT24 Logo
Gündem

THY, Ukrayna ve Moldova uçuşlarını durdurma kararını 15 Mart’a uzattı

28 Şubat 2022 16:45

Türk Hava Yolları, Ukrayna ve Moldova uçuşlarını durdurma kararını 15 Mart saat 23.59'a kadar uzattı.
Ukrayna’da yaşanan çatışma nedeniyle daha önce bu ülkeye uçuşlarını durdurma kararı alan Türk Hava Yolları, durdurma kararını uzattı.

Türk Hava Yolları resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Ukrayna ve Moldova uçuşlarımız 15 Mart saat 23.59'a kadar iptal edilmiştir" denildi.

Türk Hava Yolları daha önce de Belarus’un başkenti Misk ve Rusya’da yaptığı Soçi ve Rostov seferlerini 2 Mart tarihine kadar durdurduğunu duyurmuştu. (İHA)

TIKLAYIN | CANLI BLOG | Ukrayna-Rusya çatışması- Tüm gelişmeler 

türk hava yollarıthyuçuşuçakukraynamoldovarusyasavaş
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24