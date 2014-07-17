THY: Ukrayna hava sahası kullanılmayacaktır

Çatışmaların yaşandığı Ukrayna'nın doğusunda Malezya uçağının vurulmasının ardından, THY dahil bazı hava yolları şirketleri, Ukrayna hava sahasını kullanmayacaklarını açıkladı.

Havayolu şirketleri Ukrayna'nın doğusunda 295 yolcusu bulunan uçağın düşürülmesinin ardından bu ülkenin hava sahasını kullanmayacaklarını açıkladı.



Türk Hava Yolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Olay nedeniyle uçuşlarımızda Ukrayna hava sahası kullanılmayacaktır" denildi.



Almanya'nın en büyük hava yolu Lufthansa ise Ukrayna hava sahasına girmeme kararlarının acilen uygulamaya konulduğunu birldirdi.



Rus hava yolları Aeroflot ve Transaero da aynı kararı aldıklarını açıkladı.