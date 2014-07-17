Malezya yolcu uçağı 10 bin metrede vuruldu iddiası: 295 kişi ölü

Malezya Havayolları da resmi Twitter hesabından Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yapmakta olan MH17 sefer sayılı uçakla iletişimi kaybettiklerini doğruladı. Havayolu şirketi, uçaktan gelen son konum bilgisinin Ukrayna hava sahası olduğunu duyurdu.

Rus havacılık endüstrisi kaynakları Reuters'a yaptıkları açıklamalarında uçağın Rusya hava sahasına beklenen zamanda girmediğini ve uçağın Ukrayna'nın doğusundayen düştüğünü bildirdi. Rus Interfax ajansı da uçağın Ukrayna'nın doğusu üzerinde yaklaşık 10 bin metrede uçtuğu sırada düştüğünü duyurdu.

Füzeyle vuruldu iddisı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Gerashchenko ise 280 yolcu ve 15 mürettebat bulunan uçağın yerden fırlatılmış 'Buk' füzesiyle vurulmuş olabileceğini öne sürdü. Bu iddia doğruysa, uçak havada infilak ettiği için kimsenin kurtulması mümkün görülmüyor.

Uçağı kim vurdu?

Ukrayna ile Rusya, düşürülen Malezya yolcu uçağı suçunu birbirine atmaya başladı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı “Putin’in ayrılıkçılara verdiği Buk füzesi yapacağını yaptı. Bu rampanın Rusya sınırına yakın Grabovo kasabası yakınlarına yerleştirildiğini biliyorduk.



Boing yolcu uçağıyla aynı anda yakın mesafede Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait IL-76 nakliye uçağı da bulunuyordu. Ayrılıkçılar nakliye uçağına nişan almış, ama sonuçta Malezya yolcu uçağını vurdular” açıklamasını yaptı.

Rusya’nın resmi RIA haber ajansı ise adını açıklamadığı askari uzman bilir kişiyi kaynak göstererek, “Ukrayna ordusu geçtiğimiz Çarşamba Harkov şehrinden Donetsk bölgesine Buk füze rampaları aktarmıştı. Malezya uçağı büyük olasılıkla bu rampadan ateşlenen füzeyle vuruldu” ifadesini kullandı.

Ukrayna cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamada "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Malezya uçağının düşmesiyle hiçbir ilgisi yoktur" denildi.

Uçağın, Rusya sınırına 40 kilometre uzaklıktaki Torez kenti yakınlarında düştüğü tahmin ediliyor. Söz konusu bölge, Ukrayna birlikleri ile Rusya yanlılarının yoğun çatışmalarına sahne olan bir bölge.

Ukrayna Başbbakanı Arseniy Yatsenyuk'un sözcüsü Olga Lappo, Başbakan'ın uçak faciasıyla ilgili soruşturma talimatı verdiğini söyledi.

Malezya Havayolları'nın Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan MH 370 sefer sayılı uçağı 8 Mart'ta radardan kaybolmuştu. 239 kişiyi taşıyan uçağın enkazı hala bulunamadı.