T24 LogoT24 Logo
Gündem

THY Uçuş Akademisi'nde mezuniyet töreni

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) Türk Hava Yolları (THY) Uçuş Akademisi’nin yeni mezunları Aydın'ın Çıldır ilçesinde düzenlenen törenle brövelerini taktı

24 Mayıs 2018 15:30

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

Türk Hava Yolları (THY) Uçuş Akademisi’nin yeni mezunları Aydın\'ın Çıldır ilçesinde düzenlenen törenle brövelerini taktı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin de katıldığı törende eğitimlerini başarıyla tamamlayan 24 akademi mezunu, THY uçuş filosuna ikinci pilot olarak katıldı. Mezunlar, gerekli tip eğitimlerinin ardından Türk Hava Yolları’nda göreve başlayacak.

Mezuniyet töreninde konuşma yapan Bilal Ekşi, THY\'nin 2023 hedeflerine vurgu yaparak büyümenin hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Ekşi, “Ortaklığımız, İstanbul Yeni Havalimanı’yla birlikte hedeflerine çok daha yaklaşmış olacak. Filomuzu ihtiyaçlarımıza cevap verecek yeni uçaklarla güçlendiriyoruz. Bayrağımızı gururla gökyüzünde dalgalandıracak olan sizlerin başarıları ortaklığımız için çok kıymetli. Uluslararası standartlara sahip eğitiminizi tamamlayarak dünyanın en çok ülkesine uçan THY’nin bir parçası olduğunuz için sizleri kutlarım”dedi.

(FOTOĞRAFLI) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YILDIZİSTANBUL DHA Türk Hava Yolları THY Uçuş AkademisininAydınTHY Genel Müdürü Bilal EkşininTHY uçuşMezunlarTürk Hava YollarındaMezuniyetBilal EkşiTHYEkşi“OrtaklığımızYeni HavalimanıylaFilomuzu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24