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Yaşam

THY uçamadı, 2 bin yolcu havalimanında kaldı

Uçakları uzun süreli gecikme yapan yaklaşık 2 bin yolcu Türk Hava Yolları tarafından geceyi geçirmeleri için otellere yerleştirildi

28 Ekim 2012 13:42

Türk Hava Yolları’nda dün sabah saat 10.00 sıralarında uçuş plan sistemi (Flywize)’nde meydana gelen network arızasından dolayı uçak seferleri gecikmeli olarak yapıldı.

Uçakları uzun süreli gecikme yapan yaklaşık 2 bin yolcu Türk Hava Yolları tarafından geceyi geçirmeleri için otellere yerleştirildi.

Otel işlemlerinin yapılması sırasında THY Otel desk ofisinin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Network sisteminde yaşanan sorun dün saat 17.00’ye kadar sürünce uçaklar kalkamadı. Bu nedenle Atatürk Havalimanı’nda park yeri sıkıntısı meydana geldi.
Uçuşlarda 17.20 itibariyle iki saati aşan gecikmeler yaşanırken, seferlerin normal seyrine dönmesi ise saat 20.00’yi buldu.  

Gecikmeden dolayı yolcular havalimanında THY uçakları ise Atatürk Havalimanı apronunda beklemek zorunda kaldı. Seferlerini yapamayan 2 bine yakın yolcu ise THY tarafından İstanbul'da çeşitli otellere yerleştirildi. Bu sırada otel işlemlerinin yapıldığı banko önünde uzun kuyruklar oluştu.

Seferler şu an itibariyle normale dönmüş durumda. Dün geceyi otellerde konaklayarak geçiren yolcuların uçuşlarının da bugün içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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