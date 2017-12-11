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Yaşam

THY uçaklarına kar engeli

Avrupa’da etkili olan yoğun kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkiliyor

11 Aralık 2017 19:34

İstanbul'dan havalanan Türk Hava Yolları'na (THY) ait 2 uçak, yoğun kar yağışı nedeniyle Brüksel Havalimanı'na iniş yapamadı. Amsterdam seferlerinde ise 5 saatlik geçikme meydana geldi.

Türk Hava Yolları’nın İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Brüksel seferini yapan iki uçağı yoğun kar yağışı nedeniyle Brüksel Havalimanı’na iniş yapamadı. Türk Hava Yolları’nın iki uçağı olumsuz hava koşulları nedeniyle Düsseldorf Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kaldı. Bu arada Türk Hava Yolları ve Atlasglobal Havayolları’nın İstanbul-Amsterdam seferlerinde kar yağışı nedeniyle 5 saatlik bir gecikme meydana geldi.

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