THY uçağından 23 Nisan jesti; gökyüzüne ay-yıldız çizdi

Türk Hava Yolları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir uçak ile gökyüzünde ay yıldız çizdi.

Uçak takip sistemi Flightradar24 üzerinden bir link paylaşan THY, sabah saatlerinde havalanan THY1920 kodlu uçak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için gökyüzüne ay yıldız çizdi.

Twitter hesabından duyuruyu yapan THY şunları yazdı: "Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak, gökyüzünde dünyanın en büyük Türk bayrağını açıyoruz! Bu tarihi uçuşu canlı izlemek için linke tıklayın."