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THY uçağında 'üzerimde bomba var' paniği

THY'nin İstanbul-Aşkabat seferini yapacak uçağında yolculardan biri belindeki şişkinliği göstererek 'Üzerimde bomba var' diye bağırdı

11 Kasım 2014 02:42

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Aşkabat seferini yapacak uçağındaki yolculardan birinin belindeki şişkinliği göstererek, 'Üzerimde bomba var' sözleri, paniğe neden oldu.

DHA'nın haberine göre, THY’nin saat 21.10’da İstanbul-Aşkabat seferini yapmaya hazırlanan TK-321 sefer sayılı uçağı, yolcu alımını tamamlayıp kalkış için hazırlıklara başladı.

Bu sırada, uçakta bulunan Türkmenistan uyruklu bir yolcunun, belindeki şişkinliği göstererek, ‘Üzerimde bomba var’ diye bağırması üzerine uçakta panik yaşandı. Kabin memurlarının durumu uçağın kaptan pilotuna bildirmesinin ardından, uçağa polis çağrıldı.

 

Belindeki şişkinliğin nedeni içki şişesi

 

Üzerini aratmak istemeyen yolcu polis tarafından uçaktan indirilerek gözaltına alınırken, belindeki şişkinliğin nedeninin ise "içki şişesi" olduğu anlaşıldı.

Olayın ardından terminale alınan yolcular tekrar güvenlik kontrolünden geçirildi. Boş bir park alanına çekilen uçakta ise detaylı arama yapıldı. Yapılan aramada herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadı. Yolcular ise gecikmeli olarak Aşkabat’a gönderildi.

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