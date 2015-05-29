THY uçağında radyoaktif sızıntı



Hintli yetkililer tıbbi malzemeler taşıyan kargodaki sızıntının ardından, bölgede güvenlik şeridi oluşturulduğunu açıkladı. Uçağın İstanbul'dan kalktığı belirtildi. Reuters'a açıklama yapan Hindistan Atom Enerjisi Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı R. Bhattacharya, sızıntının tıbbi bir sevkiyattan kaynaklandığını belirtti. Haberde olayın meydana geldiği bölgenin güvenlik kordonuna alındığı kaydedildi. Yetkili söz konusu radyoaktif maddenin üzerinin bir örtüyle kapatıldığını belirtti. Bu maddenin sodyum iyodür olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar sodyum iyodür 131 adlı maddenin nükleer tıp, hipotiroidi ve tiroid kanserlerinin tedavisinde kullanıldığını belirtiyor. Hintli yetkililer olayın ardından bölgeye atom enerjisi uzmanlarının sevkedildiğini duyurdu.