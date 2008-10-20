THY uçağında panik

Türk Hava Yolları'nın (THY) Budapeşte-İstanbul seferini yapan uçağı, Atatürk Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkma tehlikesi atlattı.



109 yolcu ve 6 mürettebatla Budapeşte'den hareket eden TK 1436 sefer sayılı THY uçağı, saat 12.40'ta Atatürk Havalimanı “06-24” pistine indi. Uçak, pistte en son durma noktası olan “Stop Way”i geçtikten sonra pistten çıkmak üzereyken durabildi.



Uçak, yolcuların normal olarak çıkışları sağlandıktan sonra incelenmek üzere aprona çekildi.



THY yetkilileri, uçakta herhangi bir teknik arıza bulunmadığını, acil iniş için izin istenmediğini, normal olarak alana indiğini belirterek, gerekli incelemelerin yapılacağını kaydettiler.





