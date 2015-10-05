THY uçağında kalp krizi geçiren yolcu öldü

Türk Hava Yolları'nın İstanbul - Rotterdam seferini yapan uçağında kalp krizi geçiren 65 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti.

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan dün saat 19.30'da Hollanda'nın Rotterdam Havaalanı'na gitmek üzere kalkan uçakta, kimliği açıklanmayan 65 yaşındaki vatandaş, Rotterdam'a inişe bir buçak saat kala rahatsızlandı. Şahıs, inişten önce yaşamını yitirdi.



Bir Türk yolcu, "Yolcu kalp krizi geçiriyordu. Hemşire anons yaptı 'uçakta doktor var mı?' diye. Adama kimse yardım edemedi. Bu arada 15 dakika geçti. Uçakta kalp masajı verecek şok aleti yoktu. En sonunda biri yarım saat uğraşarak kalp masajı yaptı. Damarların açılması için verilen hava balonundan oluşan pompa uçakta yoktu. Maalesef yaşlı adam yarım saat sonra öldü.

İnişe yaklaştığımızda havalimanının etrafını ambulans, itfaiye ve polislerin sardığını gördük. Yaşlı adamın eşi de ağlıyordu. Kendilerinin buraya çocuklarını veya yakınlarını ziyarete geldiğini öğrendik. Cenaze ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bu arada içeriye psikologlar gelerek bizlere yardımcı oldu ve destek verdi" dedi.

Ölen yolcunun Rotterdam Hastanesi'ne kaldırıldığı, yapılacak otopsinin ardından cenazenin Türkiye'ye gönderileceği öğrenildi.