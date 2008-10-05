THY uçağında hakim krizi

Diyarbakır’dan İstanbul’a gitmek üzere saat 09.50’de kalkacak olan THY’nin 631 sefer sayılı uçağına yolcu olarak binmek isteyen ve İstanbul’da görev yapan hâkim Altın’ın, güvenlik kontrolünden geçerken, polislere “Ben hâkimim, üzerimi arayamazsınız” dediği ileri sürüldü. Polislerle tartışan hâkim Altın, üzerini aratmadan uçağa bindi. Havaalanı polislerinin durumu kaptan pilota bildirmesi üzerine, uçak içinde de pilot ile hâkim arasında tartışma devam etti. Altın’nın tavrını sürdürmesi üzerine pilot uçaktaki tüm yolcuları indirdi.



Yolcuların Altın’a “Sizin yüzünüzden mağdur oluyoruz. Hoş değil” diye tepki göstermesi üzerine hâkim, güvenlik kontrolünden geçip üzerini arattıktan sonra kriz son buldu. Saat 09.50’de kalkması gereken uçak saat 11.40’ta havalandı.