THY uçağında canlı bomba paniği

T24 - THY'nin Oslo İstanbul seferini yapan 59 yolcusu bulunan uçakta kar maskesi takarak "üzerimde bomba var" diye bağıran Cuma Yaşar adlı yolcu paniğe neden oldu. Atatürk Havalimanı'na öncelikli iniş yapan uçak için güvenlik önlemi alan polis, üzerinde bomba bulunmadığı tespit edilen Yaşar'ı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.





Norveç’in başkenti Oslo’dan İstanbul’a gitmek üzere dün 60 yolcu ve 7 mürettebatla havalanan THY’nin 787- 800 Boeing tipi uçağında bomba paniği yaşandı.Vatan gazetesinde yayımlanan haber şöyle:









Uçak Bulgaristan hava sahasındayken iniş için alçaldığı sırada kar maskeli yolcu Cuma Yaşar (40) ayağa kalkarak ‘Üzerimde bomba var’ diye bağırdı. Kokpite doğru koşan yolcu görevlilerin uyarılarına rağmen tehditler savurmaya devam etti ve uçağın Oslo’ya geri dönmesini istedi. Uçakta yaşanan panik sırasında Fırat Faysal Ali ile İsveç uyruklu Dag Gjerstad adlı kahraman yolcular, Cuma Yaşar’ın üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi. Kaptan pilotun durumu kuleye bildirmesi üzerine alana çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. 21.00 sıralarında alana inen uçağa giden polis gözaltına alındı. Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü’ne götürülerek sorgulanan Yaşar’ın üzerinde herhangi bir patlayıcı madde olmadığı anlaşıldı. Üzerinden özürlü kartı çıkan Yaşar’ın psikolojik sorunları olduğu belirtildi.





‘Tuvaletten maskeli çıktı kadınlar korktu’



Yolculardan 33 yaşındaki Eser Kürkçü yaşananları şöyle anlattı: “Tuvlette yüzünü atkıyla kapatmıştı. İnmemize daha 1,5 saat vardı. Yaklaşık yarım saat tuvaletten çıkmadı zaten. Daha sonra da yüzünü görmedik, yüzünde maske vardı. Tuvaletten çıktığında üzerinde bomba olduğunu söyleyerek, insanları uçağın arkasına gönderdi. Hostesler yolcuları sakinleştirdi. Duruma hakimdiler. Fakat uçaktaki bazı bayan yolcular panik yaptı, korktular. Uçak indikten sonra, yabancı uyruklu biri önce ikaz etti daha sonra da korsana elindeki kitabı gösterir gibi yaparak üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi.”





