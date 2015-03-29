THY uçağında bomba paniği

Türk Hava Yolları'na (THY) ait İstanbul-Tokyo seferini yapmak üzere hareket eden uçak, tuvaletinde tespit edilen "C-4 kargo" yazısı nedeniyle Atatürk Havalimanı'na döndü. Yolcuları terminale alınarak, bomba prosedürü uygulanan uçakta herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

Alınan bilgiye göre, THY'nin TK-52 sefer sayılı uçağı gece 01.30'da Atatürk Havalimanı'ndan Tokyo'ya hareket etti. Kabin memurlarından biri tuvaletin kapısında "C-4 kargo" şeklinde bir yazı gördü. Durumu, uçağın kaptan pilotuna bildirdi. Kuleyle irtibata geçen kaptan pilot, iniş için gerekli izni istedi.

Uçak, Karadeniz hava sahasından dönerek saat 04.30'da Atatürk Havalimanı'na indi. Açığa çekilen ve bomba prosedürün uygulandığı uçaktaki yolcular terminale alındı. Polis ekipleri uçağın kabin ve kargo bölümünde bazı incelemelerde bulundu. Aprona getirilen mobil x-ray cihazıyla valizler tek tek arandı. Uçaktaki aramalarda herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Tokyo'ya seferin ise akşam saatlerinde yapılacağı bildirildi.