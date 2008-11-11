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Yaşam

THY uçağında bomba paniği

İstanbul'dan Dalaman'a giden THY'nin ‘Elazığ’ adlı uçağında unutulan bir çanta, bomba paniğine neden oldu.

11 Kasım 2008 02:00

İstanbul'dan kalkıp Muğla'nın Dalaman İlçesi'ne inen Türk Hava Yolları'nın ‘Elazığ’ adlı uçağında unutulan bir çanta, bomba paniğine neden oldu.

Dalaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bomba imha uzmanlarının incelemesi sonunda çantanın içinde bir dizüstü bilgisayar olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'dan kalkan 215 sefer sayılı Boeing 737 tipi, Elazığ adlı yolcu uçağı, bugün saat 08.20'de Dalaman Havalimanı'na indi. Yolcuların uçağı boşaltmasının ardından hostesler koltukta gördükleri bir çantanın içinde bomba olabileceği kuşkusuyla durumu polise bildirdi.

Ambulans ve itfaiye ekiplerinin uçağın çevresinde gerekli önlemleri almasının ardından bomba uzmanları çantayı inceledi. İnceleme sonunda çantanın içinde bir dizüstü bilgisayar olduğu görüldü. Bomba korkusu yerini rahatlamaya bırakırken, sahibinin belirlenmesine çalışılan çanta kayıp eşya bölümüne teslim edildi. 

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