THY uçağında cep telefonu kavgası!

Türk Hava Yolları'nın İstanbul- Ankara seferini yapan uçakta, bir yolcunun cep telefonu alarmının çalması üzerine kavga çıktı. Kavganın uçağın kalkışından kısa bir süre sonra gerçekleştiği bildirildi.

Türk Hava Yolları'na ait TK-2182 sefer sayılı uçak, İstanbul-Ankara seferini yapmak üzere saat 21.30 sıralarında Atatürk Havalimanı’ndan havalandı.

Uçağın havalanmasıyla bir yolcunun cep telefonu alarmı çaldı. Bunun üzerine uçakta bulunan diğer yolcular tepki gösterdi.

Cep telefonu alarmını kapatmayı unuttuğunu ifade eden yolcuyla diğer yolcular arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle cep telefonu alarmı çalan yolcuyla uçaktaki başka bir yolcu kavga etmeye başladı.

Diğer yolcularında cep telefonu çalan yolcuya vurması üzerine kabin ekibi, durumu uçağın kaptan pilotuna bildirdi.

Kaptan pilot, kokpitten çıkarak yolcuları sakinleştirdi. Daha sonra uçak saat 22.30 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı.