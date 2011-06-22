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Yaşam

THY UÇAĞINA YÜKLEME ARACI ÇARPTI İSTANBUL (A.A)

22 Haziran 2011 18:08

-THY UÇAĞINA YÜKLEME ARACI ÇARPTI İSTANBUL (A.A) - 22.06.2011 - Türk Hava Yollarının (THY) Stuttgart'tan İstanbul'a gelen yolcu uçağına, kargo boşaltma işlemi tamamlandıktan sonra yükleme-boşaltma işlemini yapan araç çarptı.  THY'nin 1710 sayılı seferiyle Stuttgart'tan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen yolcu uçağına, yükleme-boşaltma işlemini bitirip 204 numaralı körükten ayrılan TGS'ye ait araç çarptı.  Çarpma sonucu Airbus 320 tipi uçağın motor kapağında küçük çapta ezilme meydana geldi. Uçak seferde olmadığı için herhangi bir gecikme yaşanmazken, bakım için hangara çekildi. 

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