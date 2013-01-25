THY uçağına yıldırım isabet etti, yanarak inmeyi başardı!

İstanbul - İzmir seferini yapan THY uçağına havada yıldırım isabet etti. Motoru alev alan uçak havaalanına sorunsuz iniş yaparken, yolcular büyük panik yaşadı.
İzmir seferini yaparken yıldırım isabet eden yolcu uçağının motoru alev aldı.
Edinilen bilgiye göre Türk Hava Yolları'na ait uçak, 114 yolcusuyla 23.15'de Atatürk Havalimanı'ndan kalktı.
İzmir hava sahasında yıldırım isabet eden uçağın bir motoru alev aldı.
Yolcuların büyük panik yaşadığı uçak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi.