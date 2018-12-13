THY uçağına yıldırım isabet etti

Gökhan Artan / İstanbul, 13 Aralık (DHA) - Türk Hava Yolları\'nın (THY) Ankara-İstanbul seferini yapan \"Karabük\" adlı Airbus 321 tipi uçağına iniş için alçalma sırasında yıldırım isabet etti

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye başkan adayı Hilmi Güler\'in de içinde olduğu Ankara Esenboğa Havalimanı\'ndan saat 00:54\'de havalanan Türk Hava Yolları\'nın TK2183 sefer sayılı Airbus 321 tipi uçağı saat 01:20\'de İstanbul\'a iniş için alçalmaya başladı. Atatürk Havalimanı\'nın Florya-Ataköy yönündeki 05-23 numaralı pistine Ataköy yönünden iniş yapan TC-JMM kuyruk tescilli Karabük adlı Aidbus 321-231 tipi uçağa yıldırım isabet etti. Yolcular arasında yıldırımdan dolayı korkanlar olurken, THY uçağı saat 01:43\'de sorunsuz bir şekilde Atatürk Havalimanı\'na indi.

Yıldırım uçaktan nasıl atılıyor

Uçaklar kötü hava şartlarında yıldırım isabet etmesi olaylarıyla karşılaşabiliyorlar. Uçaklar yıldırım isabet etmesi sonrası hasar almaması için kanat uçlarında bulunan deşarj püskülleriyle korunuyor. Yıldırım bu püsküllerden uçağı terk ediyor. Kanat uçlarında bulunan deşarj püskülleri uçakta oluşan negatif etkileri atmosfere atarak yıldırımın uçağa vereceği zararı önlüyor.