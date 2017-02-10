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Yaşam

THY uçağına otobüs çarptı

Uçağın geçtiğimiz günlerde Hamburg'daki Airbus tesislerinden çıkarak filoya katıldığı öğrenildi

10 Şubat 2017 12:14

Türk Hava Yolları'nın (THY) Gaziantep-İstanbul seferini yapan uçak, Atatürk Havalimanı'na indikten sonra yolcuları indirmeye başladığı sırada yer hizmetleri otobüsü uçağın burun kısmına çarptı.

DHA'dan Hüseyin Aslıyüce'nin haberine göre, THY'nin Gaziantep'ten saat 17.15'te havalanan TK-2223 sefer sayılı, TC-JTR kuyruk tescilli Airbus A321 tipi uçağı, İstanbul Atatürk Havalimanı'na saat 19.25'te sorunsuz bir şekilde indi. Uçak park ettikten sonra yolcuları almaya gelen yer hizmetleri otobüslerinden CİP otobüsü Radom olarak adlandırılan uçağın ön kısmına çarptı. Bu nedenle uçak THY teknik hangarına çekildi. Yapılan incelemelerde uçağın Radom'un hasar gördüğü öğrenildi. Radom değiştirilerek saat 01.15'te gerçekleştirilecek İstanbul Amman seferini yapacağı bildirildi.

Uçağın geçtiğimiz günlerde Hamburg'daki Airbus tesislerinden çıkarak filoya katıldığı öğrenildi.


 

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