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Yaşam

THY uçağına lazer tutuldu

Türk Hava Yolları'nın TK-2474 sefer sayılı uçağı, Adana seferini yapmak için saat 22.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'ndan havalandı

01 Mayıs 2013 11:00

İstanbul - Adana seferi için dün gece havalanan THY uçağına, kimliği belirsiz kişilerce lazer tutuldu.

Kalkıştan kısa süre sonra uçağın kaptan pilotu Ataşehir üzerinde uçağa lazer tutulduğunu fark etti.

Pilot, durumu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol kulesine bildirdi.

Yetkiler de uçuş güvenliğini etkileyen lazer tutulma olayını Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

Polis ekipleri, THY uçağına lazer tutarak uçuş güvenliğini tehlikeye sokan kimliği belirsiz kişi veya kişileri bulmak için bölgede arama çalışmalarına başladı.

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