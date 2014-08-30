THY uçağına 18 fazla bilet satıldı

Atatürk Havalimanı'ndan THY ile bugün Milano'ya uçmak isteyen 18 yolcu büyük bir şok ile karşılaştı. THY'nin 15:40'ta Milano'ya sefer yapacak olan uçakta fazla bilet sattığı ortaya çıktı. Bunun üzerine 18 yolcu uçağa alınmadı.

Görevliler ile uçağa alınmayan yolcular arasında tartışmalar çıktı. Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre, bazı yolcular görevlilerin üzerine yürüdü. Milano’ya iş için gittiğini söyleyen Yıldırım Özcan, “İlk kez başıma böyle bir şey geliyor. Şu an böyle bir rezalet yaşıyoruz. İşimiz aksıyor. Katılmam gereken toplantılar var” dedi. Görevliler ise bekleyen yolculara bilet satılan yolcuların bir kısmı gelmezse kendilerinin uçağa alınabileceğini söyledi. Bekleyen yolcuların 20.40’taki başka bir İstanbul – Milano seferini düzenleyen uçakla uçuşlarının sağlanması bekleniyor.