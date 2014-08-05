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Yaşam

THY uçağı zorunlu iniş yaptı

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Milano seferini yapan tarifeli uçağı Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

05 Ağustos 2014 20:30

Türk Hava Yolları'nın (THY), İstanbul-Milano seferini yapan tarifeli uçağı, teknik arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre, THY uçağı, öğle saatlerinde 96 yolcusuyla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Milano'ya hareket etti.

Kalkıştan bir süre sonra uçakta teknik bir arıza meydana geldi. Uçağın kaptan pilotu, durumu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirdi. THY uçağı, gerekli izinlerin alınmasının ardından Atatürk Havalimanı'na indi.


Teknik hangarda bakıma alınan uçaktaki yolcuların başka bir THY uçağıyla Milano'ya gönderileceği öğrenildi.

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