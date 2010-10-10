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Yaşam

THY UÇAĞI TÜRBÜLANSA GİRDİ: 8 YARALI İSTANBUL (A.A)

10 Ekim 2010 22:18

-THY UÇAĞI TÜRBÜLANSA GİRDİ: 8 YARALI İSTANBUL (A.A) - 10.10.2010 - Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Tunus seferini yapan yolcu uçağının turbülansa girmesi sonucu 4'ü mürettebat 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Alınan bilgiye göre, Tunus'a gitmek üzere İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan 230 yolcusu ile havalanan TK 661 sefer sayılı Airbus 330 tipi yolcu uçağı, inişine az bir süre kala türbülansa girdi.  Bir anda savrulan uçakta kemerleri bağlı olmayan 4 yolcu ile 4 mürettebat çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan yolcu ve mürettebata uçak Tunus'a indikten sonra hastanede müdahale edildi. Yaralı kabin görevlilerinden birinin omuzunun çıktığı, bir diğerinin başından darbe aldığı, 2 kabin görevlisinin ise uçabilir raporu aldığı öğrenildi.  Hastanede tedavi altına alınan 4 yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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