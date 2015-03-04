THY uçağı pistten çıktı!

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Katmandu seferini yapan yolcu uçağı Katmandu havalimanına inerken pistten çıktı. Olayda bir yolcu yaralandı.

Türk Hava Yolları'nın Airbus A330 tipi yolcu uçağı, dün akşam saat 20.25 sıralarında 224 yolcu ve 11 mürettebatla Atatürk Havalimanı'ndan havalandı. TC-JOC kuyruk tescilli ve TK-726 sefer sayılı uçak, Nepal'in başkenti Katmandu'daki Tribhuwan Havalimanı'na inişinden kısa bir süre sonra pistten çıktı. Kazada bir yolcu hafif yaralanarak hastaneye sevk edilirken, uçakta bulunan diğer yolcular tahliye edilip terminale alındı.

Olumsuz hava koşulları

Associated Press, pistin iki gün süren şiddetli yağmur nedeniyle kaygan olduğunu ve olay anında yoğun sis görüldüğünü bildirdi. Ajans çime saplanan uçağın özellikle ön kısmında hasar oluştuğunu belirtti.

Associated Press, THY uçağının, Nepal'deki tek uluslararası havalimanı olan Tribhuwan Havalimanı'na inmeden önce havada yarım saat tur attığını duyurdu. AFP'nin haberine göre, havalimanı sözcüsü Purna Prasad Chudal said, pilotun ilk denemesinde pisti geçtiğini, ikinci denemesinde ise uçağın pistten çıktığını söyledi.

AFP'ye konuşan Chudal, "Uçak, iniş izni almıştı. Sis varken de görüş mesafesi yeterliydi... Bunun nasıl olduğundan emin değiliz" dedi. Chudal, kazaya ilişkin inceleme başlatılıp, pilotun olayla ilgili bilgisine başvurulacağını belirtti.

Kazanın ardından havalimanı sabah saatlerinde uçuşa kapatıldı.