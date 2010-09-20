THY uçağı pistteki ILS antenini kırdı

T24 - Geçen ay sonunda İstanbul - Chicago seferi için Atatürk havalimanından kalkan THY’nin Airbus tipi uçağı pistin sonundaki ILS antenlerine hasar verdi.Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul- Chicago seferini yapan Airbus 340-300 tipi yolcu uçağının geçen ay Atatürk Havalimanı’ndan kalkışta pistte ILS (aletli iniş sistemi) antenini devirdiği ortaya çıktı.



28 Ağustos’ta yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti: Chicago’ya gitmek için yolcularını alan TC-JIH kuyruk tescilli, TK-005 sefer sayılı uçak kalkış için Atatürk Havalimanı’nın 3 bin metre uzunluğundaki 18-36 pistinde Sefaköy yönünden sıraya girdi. Sıranın kendisine gelmesiyle birlikte kuleden kalkış izni alan uçak, Marmara Denizi yönüne doğru pistte hareket etti. Ancak uçak pist sonuna kısa bir mesafe kala burnunu güçlükle kaldırarak kalkışını tamamlayıp yoluna devam ederken, pist sonunda bulunan ILS localizer antenlerine hasar verdi. Yapılan incelemede, 7 ve 8 numaralı localizer antenlerinin kırıldığı tespit edildi. Uçağın kalkışı sonrası kırılan localizer antenlerinin değiştirilmesi için pist kısa bir süreliğine notamlandı.





İniş takımları nedeniyle olabilir



Pist sonunda bulunan localizer antenlerinin çok kırılgan maddeler olduğunu belirten yetkililer, “Uçak geç kalkış yaptığı için uçağın iniş takımları antenlere temas etmiş olabilir. Pilot bunu hissetmemiş ve yoluna devam etmiştir. Ya da dört motorlu uçağın gaz çıkışı antenlere hasar vermiş olabilir” dediler. Yaşanabilecek olası bir tehlikenin ucuz atladığını ifade eden yetkililer, uçağın pistten geç havalanmasının nedeninin kara kutunun incelenmesiyle bulunabileceğini belirttiler. Konuyla ilgili olarak THY yetkililerine ise ulaşılamadı.





Uçağın pistten geç kalktığı bu sırada ILS antenlerine zarar verdiği kaydedildi.





Localizer nedir?



ILS’de, uçakların pist doğrultusunda yaklaşmalarını sağlamak için iki ayrı anten bulunuyor. Localizer adı verilen anten, uçaklara pist doğrultusunu gösteriyor. Bu anten yaklaşma yapılan pistin sonunda yer alıyor. ILS’de uçağın süzülüş açısını yani alçak veya yüksek olduğu bilgisini ise “Glide Slobe” anteni veriyor. Bu anten pistin kenarında bulunuyor. ILS ile uçaklar hava şartlarının kötü olduğu ışık görüş şartlarında emniyetli inebiliyor.





‘Çarpsaydı, geri dönerdi’



Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) Yönetim Kurulu Başkanı kaptan pilot Muzaffer Özacar, pilotun antenlere çarpması halinde alana geri dönmesi gerektiğini belirterek, “Uçakların ağır kalkış yaptığı ‘full charge’ dediğimiz uçuşlarda uçaklar pisti tam kullanıyor. Eğer antenlere temas edilmiş olsaydı hissedilirdi ve bu durumda uçağın geri dönmesi lazım. Uçuşa devam ettiği için de herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Çarpma değil de belki uçağın arkada bıraktığı rüzgarın etkisiyle antenlerde ufak bir hasar meydana gelmiş olabilir. Çarpma olacağını zannetmiyorum” dedi.





Tatlıses: Düşme tehlikesi atlattık



İbrahim Tatlıses, THY’nin geçen cumartesi günü saat 16.00’da İstanbul - İzmir seferini gerçekleştiren uçağında düşme tehlikesi atlattıklarını söyledi. Kaya Holding’in yeni oteli Kaya İzmir Thermal & Convention’ın açılışı için İzmir’e giden Tatlıses, uçağın pilotunun İzmir Adnan Menderes havalimanına inişi gerçekleşirken tekerlekler açılmasına rağmen pisti pas geçtiğini belirtti. Pilotun alçalmayı dengeleyemediği ve bir tehlike olduğunu fark ederek uçağı tekrar havalandırdığını ifade eden Tatlıses, “Uçakta büyük panik yaşadık. Kimse bize açıklama yapmıyor. Ben de hosteslere sordum ama ‘Pilotlar açıklama yapmak zorunda değiliz’ demiş. ‘Hayır bir açıklama yapmak zorundalar nedenini mutlaka bilmeliyiz’ diye ısrar ettim. Açıklama olarak da ‘Pist hazır değildi’ diyorlar. Nasıl iş bu anlamadım. Sanki sahne mi hazırlıyorlar? Uçak kullanmayı bildiğim için aslında ben gördüm, adamlar pisti hazırlamışlar ve bizim inmemizi bekliyorlardı. Aslında asıl mevzu acemi pilotları işin başına veriyorlar, sonra böyle oluyor. Ben olsam 1 dakikada uçağı indirirdim hem de parande atarak” diyerek diğer yolcularla birlikte yaşadığı tehlikeyi anlattı. Tatlıses yolcularla kabin görevlilerinin de tartıştığını belirtti.







