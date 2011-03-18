THY uçağı pisti pas geçti

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THY’nin 2665 sefer sayılı Erzincan-İstanbul seferini yapan TC-JGY kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi uçağın pilotu inişe geçtiği sırada pisti terkeden ve taksi yoluna giren Mahan Air’e ait uçağı gördü. Bunun üzerine THY uçağının pilotu pisti pas geçti. Atatürk Havalimanı’na 13.25’te inmesi planlanan uçak pas geçmesinin ardından 20 dakikalık gecikmeyle saat 13.45’te Atatürk Havalimanı’na indi.Alınan bilgiye göre her iki uçak arasında üç mil mesafenin olduğu ve olası bir tehlikenin söz konusu olmadığı kaydedilirken, THY pilotunun kurallar gereği pas geçmeyi tercih ettiği öğrenildi. TC-JGY kuyruk tescilli uçak İspanya’nın ünlü "Barcelona" futbol takımının renklerini taşıyor.