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Yaşam

THY uçağı pisti pas geçti

Atatürk Havalimanı 05-23 numaralı pistine inen İranlı Mahan Air’e ait uçağın pilotu pistten taksi yoluna girmek için geç kaldı.

18 Mart 2011 02:00

T24 - Atatürk Havalimanı 05-23 numaralı pistine inen İranlı Mahan Air’e ait uçağın pilotu pistten taksi yoluna girmek için geç kaldı. Bu arada aynı piste inmek için alçalan Türk Hava Yolları uçağının pilotu güvenlik gereği, pisti pas geçmek zorunda kaldı.

THY’nin 2665 sefer sayılı Erzincan-İstanbul seferini yapan TC-JGY kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi uçağın pilotu inişe geçtiği sırada pisti terkeden ve taksi yoluna giren Mahan Air’e ait uçağı gördü. Bunun üzerine THY uçağının pilotu pisti pas geçti. Atatürk Havalimanı’na 13.25’te inmesi planlanan uçak pas geçmesinin ardından 20 dakikalık gecikmeyle saat 13.45’te Atatürk Havalimanı’na indi. 

THY uçağı pisti pas geçti

Alınan bilgiye göre her iki uçak arasında üç mil mesafenin olduğu ve olası bir tehlikenin söz konusu olmadığı kaydedilirken, THY pilotunun kurallar gereği pas geçmeyi tercih ettiği öğrenildi. TC-JGY kuyruk tescilli uçak İspanya’nın ünlü "Barcelona" futbol takımının renklerini taşıyor.




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