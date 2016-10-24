THY uçağı, Paris’ten dönemedi

Paris-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları(THY)'ye ait yolcu uçağının ön dikmesine kalkış öncesi pushback aracı hasar verdi. Olay sonrası uçak seferden çekilirken, yolcular terminale alındı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Türk Hava Yolları'nın (THY) Paris-İstanbul seferini yapmaya hazırlanan Airbus A321 tipi TC-JRS kuyruk tescilli uçağı yolcu alımını tamamladı.

THY uçağının bulunduğu park yerinden çıkması için pushback aracı (geri vitesi olmadığı için uçağı iten araç) geldi. Araç yanaştığı sırada, uçağın ön dikmesinde hasar meydana geldi.

Paris Charles De Gaulle Havalimanı'nda yapılan kontroller sonrası uçak seferden çekilirken, yolcular terminale alındı. THY yetkilileri Paris'teki yolcuların THY ait başka bir uçakla İstanbul'a getirileceği belirttiler.