T24 LogoT24 Logo
Yaşam

THY uçağı, Paris’ten dönemedi

Yolcular, başka bir uçak ile İstanbul'a dönecek

24 Ekim 2016 01:26

Paris-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları(THY)'ye ait yolcu uçağının ön dikmesine kalkış öncesi pushback aracı hasar verdi. Olay sonrası uçak seferden çekilirken, yolcular terminale alındı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Türk Hava Yolları'nın (THY) Paris-İstanbul seferini yapmaya hazırlanan Airbus A321 tipi TC-JRS kuyruk tescilli uçağı yolcu alımını tamamladı. 

THY uçağının bulunduğu park yerinden çıkması için pushback aracı (geri vitesi olmadığı için uçağı iten araç) geldi. Araç yanaştığı sırada, uçağın ön dikmesinde hasar meydana geldi. 

Paris Charles De Gaulle Havalimanı'nda yapılan kontroller sonrası uçak seferden çekilirken, yolcular terminale alındı. THY yetkilileri Paris'teki yolcuların THY ait başka bir uçakla İstanbul'a getirileceği belirttiler.

ETİKETLER

thyparisuçak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24