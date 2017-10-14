THY uçağı, Marmara'da 7.5 saat tur attı

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Montreal seferini yapan Airbus 330 tipi uçağı epilepsi hastası bir yolcunun rahatsızlanması üzerine kaptan pilot Atatürk Havalimanı'na geri dönme kararı aldı.

Geniş gövdeli uçak iniş ağırlığına gelmesi için fazla yakıtını harcamak için 7 saat 20 dakika Marmara üzerinde tur attı. Saatte 6 ton yakıt tüketen THY uçağı hasta yolcudan dolayı iniş yapmak için yaklaşık 75 bin liralık yakıt harcadı. Saat 15:32’de Atatürk Havalimanı’ndan kalkış yapan 257 yolcunun içinde bulunduğu uçak defalarca havada tur atması sonrası saat 22:55’de indi.

Geri dönen uçaktaki yolcular için THY tarafından başka uçak

Habertürk'ün haberine göre; uçak saat 22.55'te Atatürk Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş yaptı. İnişin akabinde havalimanında görevli sağlık ekipleri ambulansla uçağa gelerek rahatsızlanan yolcuya müdahale etti. Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, yolcular da uçaktan indirilerek terminale alındı.

Öte yandan geri dönen uçaktaki yolcuların mağdur olmaması amacıyla THY tarafından başka bir uçak tahsil edildi. Uçağın saat 01:00'de havaalanından ayrıldığı öğrenildi.